Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX im Fokus
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22.06.2026 15:59:33
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus
Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 25 135,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 897,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 142,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 212,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 298,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 6,84 Prozent auf 87,58 EUR), Zalando (+ 5,28 Prozent auf 25,53 EUR), HOCHTIEF (+ 2,25 Prozent auf 522,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 172,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,52 Prozent auf 41,32 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,83 Prozent auf 1 156,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,04 Prozent auf 78,80 EUR), GEA (-1,76 Prozent auf 58,50 EUR) und Scout24 (-1,53 Prozent auf 74,05 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 850 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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