Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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LUS-DAX-Performance 21.10.2026 15:58:45

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,09 Prozent höher bei 25 708,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 708,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 252,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 25 625,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 065,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 323,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,65 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 207,85 EUR), adidas (+ 2,78 Prozent auf 162,50 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,85 EUR), Siemens (+ 2,73 Prozent auf 267,35 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 53,42 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,28 Prozent auf 38,56 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 304,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR), Beiersdorf (-0,58 Prozent auf 81,66 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 005 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

adidas 158,00 -1,40% adidas
Beiersdorf AG 81,64 0,77% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 312,90 1,76% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,85 1,69% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,64 0,84% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 77,84 0,39% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 51,87 -2,76% Infineon AG
Merck KGaA 146,30 2,77% Merck KGaA
SAP SE 212,40 3,31% SAP SE
Siemens AG 263,10 -0,85% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,76 -0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,38 -1,24% Vonovia SE
Zalando 26,05 1,72% Zalando

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