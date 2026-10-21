Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|LUS-DAX-Performance
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21.10.2026 15:58:45
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,09 Prozent höher bei 25 708,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 708,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 252,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 25 625,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 065,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 323,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,65 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 207,85 EUR), adidas (+ 2,78 Prozent auf 162,50 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,85 EUR), Siemens (+ 2,73 Prozent auf 267,35 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 53,42 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,28 Prozent auf 38,56 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 304,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR), Beiersdorf (-0,58 Prozent auf 81,66 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 005 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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21.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
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21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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21.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 46 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK (finanzen.at)
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,00
|-1,40%
|Beiersdorf AG
|81,64
|0,77%
|Deutsche Börse AG
|312,90
|1,76%
|Deutsche Telekom AG
|25,85
|1,69%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,64
|0,84%
|Henkel KGaA Vz.
|77,84
|0,39%
|Infineon AG
|51,87
|-2,76%
|Merck KGaA
|146,30
|2,77%
|SAP SE
|212,40
|3,31%
|Siemens AG
|263,10
|-0,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,76
|-0,29%
|Vonovia SE
|16,38
|-1,24%
|Zalando
|26,05
|1,72%
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|L&S DAX Indikation
|25 528,00
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