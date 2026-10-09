BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|XETRA-Handel im Fokus
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09.10.2026 15:58:51
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent stärker bei 25 153,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 955,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 164,00 Zähler.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 25 524,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der LUS-DAX 25 106,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 24 621,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,82 Prozent auf 23,91 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,69 Prozent auf 69,06 EUR), SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR), BMW (+ 3,49 Prozent auf 54,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,97 Prozent auf 143,95 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 933,60 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR), HOCHTIEF (+ 0,15 Prozent auf 390,80 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,91 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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