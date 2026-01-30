Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,21 Prozent höher bei 24 523,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 586,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 315,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 24 522,50 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 21 684,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,175 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,50 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 3,94 Prozent auf 149,15 EUR), SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Brenntag SE (+ 2,68 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 2,60 Prozent auf 33,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Vonovia SE (-0,89 Prozent auf 24,61 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), Continental (-0,69 Prozent auf 66,64 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 41,61 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 189 259 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at