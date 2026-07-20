Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich

Mit dem LUS-DAX ging es am Abend aufwärts.

Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,34 Prozent fester bei 24 851,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 727,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 969,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 24 997,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 24 490,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 24 199,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,16 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 3,61 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 152,64 EUR), Fresenius SE (+ 3,04 Prozent auf 43,00 EUR), Zalando (+ 1,58 Prozent auf 28,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,65 Prozent auf 35,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-2,38 Prozent auf 58,12 EUR), Bayer (-2,37 Prozent auf 47,31 EUR), MTU Aero Engines (-2,22 Prozent auf 334,10 EUR), Heidelberg Materials (-2,21 Prozent auf 170,10 EUR) und GEA (-1,41 Prozent auf 59,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 358 921 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,657 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,89 zu Buche schlagen. Mit 7,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at