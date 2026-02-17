Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
17.02.2026 15:59:01
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,02 Prozent stärker bei 24 835,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 699,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 938,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 311,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 457,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 855,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,10 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Vonovia SE (+ 3,26 Prozent auf 27,28 EUR), Zalando (+ 2,60 Prozent auf 21,69 EUR), Bayer (+ 2,43 Prozent auf 47,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,13 Prozent auf 58,88 EUR) und GEA (+ 1,95 Prozent auf 65,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-3,10 Prozent auf 41,58 EUR), Daimler Truck (-2,90 Prozent auf 41,49 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 159,90 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 593,50 EUR) und Continental (-0,84 Prozent auf 73,18 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 578 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
17.02.26
|ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
17.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Bayer schließt Milliardenvergleich zu Glyphosat-Klagen - Aktie steigt (Spiegel Online)
|
17.02.26
|Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn (Financial Times)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)