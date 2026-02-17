Siemens Energy Aktie

LUS-DAX-Performance im Fokus 17.02.2026 15:59:01

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Am Nachmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,02 Prozent stärker bei 24 835,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 699,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 938,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 311,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 457,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 855,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,10 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Vonovia SE (+ 3,26 Prozent auf 27,28 EUR), Zalando (+ 2,60 Prozent auf 21,69 EUR), Bayer (+ 2,43 Prozent auf 47,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,13 Prozent auf 58,88 EUR) und GEA (+ 1,95 Prozent auf 65,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-3,10 Prozent auf 41,58 EUR), Daimler Truck (-2,90 Prozent auf 41,49 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 159,90 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 593,50 EUR) und Continental (-0,84 Prozent auf 73,18 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 578 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent, die höchste im Index.

