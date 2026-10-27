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LUS-DAX-Performance 27.10.2026 17:58:45

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der LUS-DAX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent fester bei 25 584,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 648,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 316,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 547,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 25 475,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 24 316,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,75 Prozent auf 381,20 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und RWE (+ 1,52 Prozent auf 57,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Beiersdorf (-3,30 Prozent auf 80,34 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und Daimler Truck (-1,49 Prozent auf 40,24 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 178 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,629 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 80,40 -2,90% Beiersdorf AG
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Daimler Truck 40,30 -1,03% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,09 0,36% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 77,76 -0,61% Henkel KGaA Vz.
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RWE AG St. 57,50 1,45% RWE AG St.
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