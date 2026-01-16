Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 25 273,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 200,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 350,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 118,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 061,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 626,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 447,00 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6,32 Prozent auf 136,30 EUR), Zalando (+ 1,74 Prozent auf 25,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,46 Prozent auf 37,47 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 51,50 EUR) und EON SE (+ 1,22 Prozent auf 17,42 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-3,97 Prozent auf 50,32 EUR), BASF (-3,67 Prozent auf 44,59 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 27,05 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 66,10 EUR) und SAP SE (-1,68 Prozent auf 202,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 869 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,663 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

