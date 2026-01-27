Siemens Energy Aktie

Index-Performance im Blick 27.01.2026 09:29:53

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch aktuell aufwärts.

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent höher bei 24 953,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 950,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 018,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 316,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 403,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,58 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 344,00 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 143,15 EUR), EON SE (+ 1,21 Prozent auf 17,55 EUR), Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 48,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,81 Prozent auf 375,30 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,80 Prozent auf 214,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BASF (-1,64 Prozent auf 45,58 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 45,77 EUR), Henkel vz (-1,00 Prozent auf 71,60 EUR), Vonovia SE (-0,86 Prozent auf 24,13 EUR) und Beiersdorf (-0,84 Prozent auf 96,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 517 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225,350 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

