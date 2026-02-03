Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX aktuell.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,16 Prozent auf 31 563,50 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 367,620 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,477 Prozent stärker bei 31 662,48 Punkten in den Handel, nach 31 512,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 455,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 769,85 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 30 979,74 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 03.11.2025, einen Stand von 29 835,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der MDAX bei 26 388,15 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 8,15 Prozent auf 12,08 EUR), Sartorius vz (+ 7,96 Prozent auf 253,50 EUR), TRATON (+ 4,82 Prozent auf 34,82 EUR), Aurubis (+ 3,27 Prozent auf 167,50 EUR) und HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 81,05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-6,05 Prozent auf 72,25 EUR), AUTO1 (-5,32 Prozent auf 27,42 EUR), CTS Eventim (-3,81 Prozent auf 68,15 EUR), PUMA SE (-3,45 Prozent auf 22,65 EUR) und TeamViewer (-3,33 Prozent auf 5,51 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 455 374 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,855 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at