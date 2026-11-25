Um 12:09 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 28 974,97 Punkte an. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 329,813 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,164 Prozent stärker bei 28 838,73 Punkten, nach 28 791,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 28 813,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 070,11 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,550 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 29 876,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der MDAX bei 32 267,44 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 29 015,89 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,47 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 6,37 Prozent auf 1,69 EUR), Porsche Automobil (+ 4,29 Prozent auf 23,56 EUR), Schaeffler (+ 3,97 Prozent auf 5,11 EUR), Porsche vz (+ 3,66 Prozent auf 44,75 EUR) und DEUTZ (+ 3,01 Prozent auf 7,87 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-4,50 Prozent auf 47,80 EUR), Elmos Semiconductor (-3,70 Prozent auf 96,30 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 34,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,04 Prozent auf 42,78 EUR) und IONOS (-2,20 Prozent auf 33,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 262 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,608 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at