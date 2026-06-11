Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 31 505,39 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,405 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 31 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 292,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 273,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 535,00 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 448,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 29 414,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 631,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,70 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HUGO BOSS (+ 9,38 Prozent auf 39,88 EUR), HOCHTIEF (+ 4,33 Prozent auf 482,20 EUR), PUMA SE (+ 3,13 Prozent auf 27,72 EUR), Porsche vz (+ 2,95 Prozent auf 49,14 EUR) und JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 43,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-3,43 Prozent auf 59,20 EUR), RENK (-3,31 Prozent auf 48,81 EUR), KION GROUP (-2,86 Prozent auf 36,69 EUR), Jungheinrich (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,53 Prozent auf 71,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1 418 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,637 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,80 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at