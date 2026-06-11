JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 11.06.2026 12:27:10

Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Der MDAX verzeichnet am Donnerstagmittag Kursanstiege.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 31 505,39 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,405 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 31 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 292,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 273,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 535,00 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 448,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 29 414,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 631,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,70 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HUGO BOSS (+ 9,38 Prozent auf 39,88 EUR), HOCHTIEF (+ 4,33 Prozent auf 482,20 EUR), PUMA SE (+ 3,13 Prozent auf 27,72 EUR), Porsche vz (+ 2,95 Prozent auf 49,14 EUR) und JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 43,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-3,43 Prozent auf 59,20 EUR), RENK (-3,31 Prozent auf 48,81 EUR), KION GROUP (-2,86 Prozent auf 36,69 EUR), Jungheinrich (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,53 Prozent auf 71,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1 418 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,637 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,80 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Jungheinrich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

mehr Analysen
13.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,24 0,54% Aroundtown SA
freenet AG 25,86 0,62% freenet AG
HOCHTIEF AG 482,80 5,83% HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG 39,98 5,13% HUGO BOSS AG
JENOPTIK AG 43,82 4,33% JENOPTIK AG
Jungheinrich AG 22,08 -1,78% Jungheinrich AG
KION GROUP AG 36,66 -2,40% KION GROUP AG
Nemetschek SE 59,00 -3,52% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 49,05 3,46% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 27,74 2,97% PUMA SE
RENK 48,95 -2,61% RENK
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 71,20 -1,11% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 32,88 1,29% TRATON
TUI AG 6,51 -0,21% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 523,74 0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Neue US-Angriffe auf Iran: ATX kräftig im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag deutlich stärker. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich ebenso höher. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen