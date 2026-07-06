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Kursverlauf 06.07.2026 17:58:47

Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

So performte der MDAX am Montag letztendlich.

Zum Handelsende sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0,97 Prozent auf 33 314,98 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 360,807 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent stärker bei 33 050,06 Punkten in den Montagshandel, nach 32 994,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33 361,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 33 047,72 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der MDAX mit 32 466,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der MDAX auf 28 916,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 280,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 11,07 Prozent auf 93,30 EUR), HENSOLDT (+ 6,09 Prozent auf 80,18 EUR), Schaeffler (+ 5,01 Prozent auf 9,23 EUR), Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR) und RENK (+ 4,04 Prozent auf 48,69 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-3,60 Prozent auf 43,88 EUR), AUMOVIO (-3,15 Prozent auf 38,40 EUR), Bilfinger SE (-2,32 Prozent auf 86,30 EUR), JENOPTIK (-1,97 Prozent auf 43,68 EUR) und K+S (-1,57 Prozent auf 13,19 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 739 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,341 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUMOVIO 38,25 -3,29% AUMOVIO
Bilfinger SE 86,25 -2,21% Bilfinger SE
freenet AG 23,22 -0,26% freenet AG
HENSOLDT 80,00 6,35% HENSOLDT
JENOPTIK AG 43,52 -2,03% JENOPTIK AG
K+S AG 13,20 -1,12% K+S AG
Nemetschek SE 58,25 5,62% Nemetschek SE
Nordex AG 43,70 -4,79% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,37 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,83 2,23% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 48,54 3,64% RENK
Schaeffler AG 9,17 5,16% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 12,36 3,30% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,50 11,98% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 291,24 0,90%

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