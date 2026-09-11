PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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MDAX-Kursverlauf 11.09.2026 17:58:49

Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der MDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0,23 Prozent auf 31 669,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 355,323 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 31 622,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31 596,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 710,97 Punkte, das Tagestief hingegen 31 478,37 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 224,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der MDAX bei 31 456,13 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 30 146,41 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 3,42 Prozent auf 15,41 EUR), Bilfinger SE (+ 2,48 Prozent auf 76,35 EUR), Bechtle (+ 2,30 Prozent auf 35,56 EUR), JENOPTIK (+ 2,08 Prozent auf 41,28 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-7,88 Prozent auf 31,56 EUR), LANXESS (-4,87 Prozent auf 14,25 EUR), K+S (-3,21 Prozent auf 16,59 EUR), WACKER CHEMIE (-3,20 Prozent auf 87,75 EUR) und PUMA SE (-2,39 Prozent auf 21,69 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 900 878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,988 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,42 2,43% Bechtle AG
Bilfinger SE 76,00 2,01% Bilfinger SE
flatexDEGIRO AG 31,52 -7,62% flatexDEGIRO AG
freenet AG 25,16 1,62% freenet AG
IONOS 34,72 2,06% IONOS
JENOPTIK AG 41,22 2,38% JENOPTIK AG
K+S AG 16,52 -3,17% K+S AG
LANXESS AG 14,25 -4,17% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,74 1,26% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,93 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,54 0,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,62 -2,08% PUMA SE
thyssenkrupp AG 15,39 3,71% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 88,05 -2,55% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 663,79 0,21%

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