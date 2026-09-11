PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|MDAX-Kursverlauf
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11.09.2026 17:58:49
Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0,23 Prozent auf 31 669,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 355,323 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 31 622,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31 596,42 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 710,97 Punkte, das Tagestief hingegen 31 478,37 Zähler.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 224,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der MDAX bei 31 456,13 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 30 146,41 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 3,42 Prozent auf 15,41 EUR), Bilfinger SE (+ 2,48 Prozent auf 76,35 EUR), Bechtle (+ 2,30 Prozent auf 35,56 EUR), JENOPTIK (+ 2,08 Prozent auf 41,28 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-7,88 Prozent auf 31,56 EUR), LANXESS (-4,87 Prozent auf 14,25 EUR), K+S (-3,21 Prozent auf 16,59 EUR), WACKER CHEMIE (-3,20 Prozent auf 87,75 EUR) und PUMA SE (-2,39 Prozent auf 21,69 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 900 878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,988 Mrd. Euro.
MDAX-Fundamentaldaten
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35,42
|2,43%
|Bilfinger SE
|76,00
|2,01%
|flatexDEGIRO AG
|31,52
|-7,62%
|freenet AG
|25,16
|1,62%
|IONOS
|34,72
|2,06%
|JENOPTIK AG
|41,22
|2,38%
|K+S AG
|16,52
|-3,17%
|LANXESS AG
|14,25
|-4,17%
|Lufthansa AG
|7,74
|1,26%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,93
|0,03%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,54
|0,04%
|PUMA SE
|21,62
|-2,08%
|thyssenkrupp AG
|15,39
|3,71%
|WACKER CHEMIE AG
|88,05
|-2,55%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 663,79
|0,21%
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