Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,28 Prozent fester bei 32 256,41 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 380,526 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 32 231,37 Punkte an der Kurstafel, nach 32 167,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 288,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 32 092,47 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der MDAX bei 30 250,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 25 371,22 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12,42 Prozent auf 92,75 EUR), TeamViewer (+ 4,92 Prozent auf 6,29 EUR), Delivery Hero (+ 4,25 Prozent auf 24,53 EUR), thyssenkrupp (+ 4,23 Prozent auf 10,73 EUR) und Aurubis (+ 3,67 Prozent auf 135,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Porsche vz (-6,00 Prozent auf 44,34 EUR), KION GROUP (-3,10 Prozent auf 65,60 EUR), LANXESS (-2,63 Prozent auf 17,39 EUR), PUMA SE (-2,42 Prozent auf 23,37 EUR) und AIXTRON SE (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 895 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,152 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

