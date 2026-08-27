Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent stärker bei 32 827,28 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,874 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,008 Prozent schwächer bei 32 518,68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 521,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 518,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32 849,36 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 106,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der MDAX bei 33 009,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 482,93 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,96 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,44 Prozent auf 74,35 EUR), AIXTRON SE (+ 3,97 Prozent auf 38,23 EUR), Nemetschek SE (+ 3,31) Prozent auf 67,15 EUR), JENOPTIK (+ 3,21 Prozent auf 40,48 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,12 Prozent auf 82,55 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen K+S (-1,54 Prozent auf 15,98 EUR), Schaeffler (-1,22 Prozent auf 7,31 EUR), Fraport (-1,07 Prozent auf 64,95 EUR), freenet (-0,99 Prozent auf 24,12 EUR) und Evonik (-0,75 Prozent auf 18,41 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 732 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,658 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at