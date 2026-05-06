WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

Index-Performance im Fokus 06.05.2026 15:58:57

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,98 Prozent auf 31 748,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 359,383 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,714 Prozent fester bei 31 354,96 Punkten in den Handel, nach 31 132,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 327,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 205,06 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 06.02.2026, mit 31 662,83 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Stand von 29 350,23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 7,62 Prozent auf 6,80 EUR), DEUTZ (+ 6,71 Prozent auf 10,58 EUR), Fraport (+ 6,67 Prozent auf 71,95 EUR), thyssenkrupp (+ 6,46 Prozent auf 11,13 EUR) und Lufthansa (+ 6,08 Prozent auf 8,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nordex (-5,36 Prozent auf 47,32 EUR), RENK (-4,45 Prozent auf 52,80 EUR), K+S (-4,17 Prozent auf 15,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,03 Prozent auf 46,64 EUR) und HENSOLDT (-3,52 Prozent auf 77,94 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 9 885 258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,274 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

23.04.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.04.26 K+S Halten DZ BANK
22.04.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
20.04.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
