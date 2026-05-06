K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Index-Performance im Fokus
|
06.05.2026 15:58:57
Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu
Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,98 Prozent auf 31 748,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 359,383 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,714 Prozent fester bei 31 354,96 Punkten in den Handel, nach 31 132,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 327,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 205,06 Punkten.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 3,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 06.02.2026, mit 31 662,83 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Stand von 29 350,23 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 7,62 Prozent auf 6,80 EUR), DEUTZ (+ 6,71 Prozent auf 10,58 EUR), Fraport (+ 6,67 Prozent auf 71,95 EUR), thyssenkrupp (+ 6,46 Prozent auf 11,13 EUR) und Lufthansa (+ 6,08 Prozent auf 8,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nordex (-5,36 Prozent auf 47,32 EUR), RENK (-4,45 Prozent auf 52,80 EUR), K+S (-4,17 Prozent auf 15,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,03 Prozent auf 46,64 EUR) und HENSOLDT (-3,52 Prozent auf 77,94 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 9 885 258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37,274 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|23.04.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.04.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.04.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|K+S Sell
|UBS AG
|22.04.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,44
|-0,65%
|DEUTZ AG
|11,12
|5,00%
|Fraport AG
|70,60
|0,07%
|freenet AG
|27,08
|-0,59%
|HENSOLDT
|77,30
|-4,28%
|K+S AG
|15,46
|-0,51%
|Lufthansa AG
|8,31
|1,51%
|Nordex AG
|47,80
|-0,46%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,70
|-2,27%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|45,64
|-1,17%
|RENK
|51,29
|-5,30%
|thyssenkrupp AG
|10,66
|-4,27%
|TUI AG
|6,58
|-3,40%
|WACKER CHEMIE AG
|92,40
|-1,65%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 561,23
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.