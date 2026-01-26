Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent fester bei 31 825,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 372,483 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 31 780,89 Punkte an der Kurstafel, nach 31 746,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 541,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 848,09 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 291,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der MDAX bei 26 108,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,73 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 16,92 Prozent auf 21,63 EUR), Aroundtown SA (+ 5,81 Prozent auf 2,62 EUR), Nemetschek SE (+ 4,69 Prozent auf 81,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,10 Prozent auf 40,56 EUR) und Delivery Hero (+ 3,03 Prozent auf 26,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen KION GROUP (-3,90 Prozent auf 62,85 EUR), HENSOLDT (-3,43 Prozent auf 84,55 EUR), RENK (-3,31 Prozent auf 57,48 EUR), AUMOVIO (-3,02 Prozent auf 43,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,96 Prozent auf 96,85 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 529 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,907 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,18 erwartet. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

