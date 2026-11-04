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MDAX-Entwicklung 04.11.2026 09:28:53

Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Der MDAX bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 30 812,04 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 344,731 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 30 744,93 Punkte an der Kurstafel, nach 30 743,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 30 699,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 812,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,06 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30 450,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 559,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 427,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,541 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7,90 Prozent auf 64,20 EUR), Nordex (+ 4,77 Prozent auf 40,82 EUR), Aurubis (+ 2,30 Prozent auf 138,10 EUR), AUMOVIO (+ 2,27 Prozent auf 33,80 EUR) und Salzgitter (+ 2,18 Prozent auf 50,15 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-3,06 Prozent auf 17,40 EUR), HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 80,36 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,68 Prozent auf 87,00 EUR), RENK (-2,38 Prozent auf 36,07 EUR) und IONOS (-2,35 Prozent auf 34,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 341 463 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Aurubis 136,90 -2,98% Aurubis
AUTO1 18,90 2,66% AUTO1
freenet AG 23,28 0,09% freenet AG
HENSOLDT 80,58 0,10% HENSOLDT
IONOS 35,40 -0,95% IONOS
Lufthansa AG 8,13 0,92% Lufthansa AG
Nordex AG 40,94 -0,68% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 26,46 0,46% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,03 0,69% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 34,81 -5,37% RENK
Salzgitter 47,40 -6,05% Salzgitter
Siltronic AG 48,92 -15,95% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 11,97 -5,38% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 80,70 -6,16% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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