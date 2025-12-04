Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus

Am Donnerstag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 29 537,18 Punkte nach oben. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 345,699 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,439 Prozent auf 29 454,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29 326,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 643,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 437,10 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,05 Prozent nach unten. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 29 427,53 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 29 792,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 821,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Porsche vz (+ 4,52 Prozent auf 46,92 EUR), Jungheinrich (+ 3,78 Prozent auf 35,16 EUR), Aurubis (+ 3,12 Prozent auf 122,30 EUR), KRONES (+ 3,10 Prozent auf 133,00 EUR) und TRATON (+ 2,49 Prozent auf 28,86 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-1,55 Prozent auf 24,20 EUR), HUGO BOSS (-1,25 Prozent auf 34,85 EUR), United Internet (-1,17 Prozent auf 25,36 EUR), Delivery Hero (-0,97 Prozent auf 18,42 EUR) und LANXESS (-0,57 Prozent auf 17,37 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 798 123 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,389 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,43 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at