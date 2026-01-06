Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 31 579,65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 369,332 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,340 Prozent höher bei 31 561,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 454,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 323,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 614,11 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der MDAX bei 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 878,03 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Stand von 25 699,77 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,72 Prozent auf 73,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,95 Prozent auf 42,38 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,27 Prozent auf 74,40 EUR), Sartorius vz (+ 3,93 Prozent auf 264,50 EUR) und TUI (+ 3,41 Prozent auf 9,29 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AUTO1 (-3,52 Prozent auf 26,86 EUR), PUMA SE (-3,34 Prozent auf 21,70 EUR), TeamViewer (-3,18 Prozent auf 5,79 EUR), Nemetschek SE (-2,64 Prozent auf 90,20 EUR) und thyssenkrupp (-2,06 Prozent auf 9,82 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 732 774 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,029 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,53 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Evonik-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at