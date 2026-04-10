Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 30 409,51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 361,565 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 30 114,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 052,36 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 624,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 30 053,74 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 4,90 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 29 723,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 167,17 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 25 703,63 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,09 Prozent auf 46,70 EUR), LANXESS (+ 3,75 Prozent auf 18,52 EUR), Ströer SE (+ 3,64 Prozent auf 34,20 EUR), Jungheinrich (+ 3,62 Prozent auf 28,60 EUR) und AUTO1 (+ 3,58 Prozent auf 18,54 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-5,37 Prozent auf 77,14 EUR), RENK (-4,59 Prozent auf 51,73 EUR), K+S (-1,88 Prozent auf 15,67 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,74 Prozent auf 84,50 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,25 Prozent auf 39,56 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 487 783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,253 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at