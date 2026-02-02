Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind

Um 15:42 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 31 503,28 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 367,731 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,313 Prozent tiefer bei 31 066,81 Punkten, nach 31 164,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 539,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 973,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 30 979,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 29 751,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 26 730,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,69 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 8,41 Prozent auf 23,46 EUR), Delivery Hero (+ 5,21 Prozent auf 24,83 EUR), Nemetschek SE (+ 4,06 Prozent auf 76,95 EUR), AUTO1 (+ 3,37 Prozent auf 28,84 EUR) und Talanx (+ 2,72 Prozent auf 109,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-2,87 Prozent auf 81,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,08 Prozent auf 61,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,67 Prozent auf 97,20 EUR), RENK (-1,42 Prozent auf 53,28 EUR) und thyssenkrupp (-1,06 Prozent auf 11,17 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 405 740 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,736 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Mit 8,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at