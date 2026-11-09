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Marktbericht 09.11.2026 15:58:49

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind

Der MDAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:42 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 1,32 Prozent auf 31 045,67 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343,557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,072 Prozent tiefer bei 30 620,31 Punkten, nach 30 642,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 088,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 560,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 29 989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 32 407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28 793,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,213 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 6,05 Prozent auf 9,81 EUR), HENSOLDT (+ 4,65 Prozent auf 81,04 EUR), Salzgitter (+ 4,64 Prozent auf 51,15 EUR), RENK (+ 3,98 Prozent auf 35,56 EUR) und Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 52,05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-2,21 Prozent auf 12,81 EUR), Evonik (-1,70 Prozent auf 20,76 EUR), Bechtle (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR), Talanx (-0,85 Prozent auf 128,80 EUR) und AUMOVIO (-0,63 Prozent auf 31,65 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 617 950 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Mit 8,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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HENSOLDT 82,84 6,67% HENSOLDT
LANXESS AG 12,65 -3,66% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,69 3,90% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 26,22 1,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,50 -0,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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