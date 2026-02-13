Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus

Am Nachmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent auf 31 141,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 372,866 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,013 Prozent auf 31 109,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 113,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 988,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 337,70 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 2,05 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.01.2026, den Stand von 32 237,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 610,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der MDAX noch bei 27 760,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,523 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 27,04 EUR), AIXTRON SE (+ 3,69 Prozent auf 22,18 EUR), Fraport (+ 3,26 Prozent auf 83,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,15 Prozent auf 229,00 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,06 Prozent auf 2,83 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp (-4,97 Prozent auf 10,24 EUR), Delivery Hero (-4,74 Prozent auf 20,11 EUR), flatexDEGIRO (-3,37 Prozent auf 34,36 EUR), AUTO1 (-3,28 Prozent auf 18,58 EUR) und KION GROUP (-2,78 Prozent auf 62,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 508 698 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36,809 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 6,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at