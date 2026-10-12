Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Am Montag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 30 072,85 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 30 056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 188,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 008,60 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31 919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX auf 30 250,03 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,93 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), AUTO1 (+ 3,63 Prozent auf 17,15 EUR), Nemetschek SE (+ 3,12 Prozent auf 69,50 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,80 Prozent auf 77,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-4,86 Prozent auf 75,35 EUR), Aroundtown SA (-4,59 Prozent auf 1,41 EUR), K+S (-4,51 Prozent auf 13,97 EUR), LANXESS (-3,07 Prozent auf 12,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,96 Prozent auf 63,85 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 386 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at