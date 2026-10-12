Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 12.10.2026 15:58:51

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

MDAX-Handel aktuell.

Am Montag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 30 072,85 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 30 056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 188,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 008,60 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31 919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX auf 30 250,03 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,93 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), AUTO1 (+ 3,63 Prozent auf 17,15 EUR), Nemetschek SE (+ 3,12 Prozent auf 69,50 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,80 Prozent auf 77,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-4,86 Prozent auf 75,35 EUR), Aroundtown SA (-4,59 Prozent auf 1,41 EUR), K+S (-4,51 Prozent auf 13,97 EUR), LANXESS (-3,07 Prozent auf 12,30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,96 Prozent auf 63,85 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 386 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Analysen
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,41 -4,21% Aroundtown SA
AUTO1 17,19 3,93% AUTO1
freenet AG 21,72 -1,72% freenet AG
HENSOLDT 80,10 5,28% HENSOLDT
IONOS 33,86 3,11% IONOS
K+S AG 13,92 -4,79% K+S AG
LANXESS AG 12,37 -2,14% LANXESS AG
Nemetschek SE 69,40 2,74% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,15 0,52% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,91 1,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 76,15 -4,09% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 63,95 -3,03% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,87 1,02% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,90 2,26% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 082,93 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen