MDAX im Fokus 12.03.2026 09:29:45

Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 29 449,74 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 351,225 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 29 363,07 Punkte an der Kurstafel, nach 29 414,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29 465,53 Punkte, das Tagestief hingegen 29 341,85 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Wert von 31 113,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 959,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der MDAX mit 28 685,73 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4,94 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 6,10 Prozent auf 80,85 EUR), RENK (+ 4,55 Prozent auf 56,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,18) Prozent auf 93,40 EUR), K+S (+ 1,99 Prozent auf 15,85 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 33,69 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Porsche vz (-2,03 Prozent auf 36,71 EUR), TUI (-1,73 Prozent auf 6,95 EUR), Fraport (-1,41 Prozent auf 73,25 EUR), LANXESS (-1,32 Prozent auf 13,48 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,31 Prozent auf 40,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 689 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 33,115 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
