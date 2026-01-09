Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Index-Bewegung
|
09.01.2026 12:27:02
Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
Am Freitag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 32 145,32 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 380,652 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 32 128,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,03 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 064,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 168,30 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 3,16 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.12.2025, den Wert von 29 729,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der MDAX mit 30 921,06 Punkten berechnet. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 25 581,27 Punkten.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 6,13 EUR), AUTO1 (+ 5,86 Prozent auf 30,00 EUR), LANXESS (+ 2,65 Prozent auf 17,81 EUR), Delivery Hero (+ 2,12 Prozent auf 24,05 EUR) und Porsche vz (+ 2,09 Prozent auf 47,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil DWS Group GmbH (-2,23 Prozent auf 56,90 EUR), Aroundtown SA (-1,71 Prozent auf 2,75 EUR), Fraport (-1,53 Prozent auf 73,80 EUR), Sartorius vz (-1,43 Prozent auf 261,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,34 Prozent auf 41,12 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 682 164 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
