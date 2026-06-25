Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 32 140,80 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 349,317 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,372 Prozent fester bei 32 038,14 Punkten, nach 31 919,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 863,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 144,43 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,73 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.05.2026, den Wert von 32 807,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 821,32 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Stand von 29 925,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,75 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,45 Prozent auf 100,80 EUR), Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 91,55 EUR), Bechtle (+ 4,33 Prozent auf 31,84 EUR), TUI (+ 3,95 Prozent auf 7,68 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,69 Prozent auf 37,38 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-5,31 Prozent auf 65,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,09 Prozent auf 80,20 EUR), AUMOVIO (-3,79 Prozent auf 36,80 EUR), Aroundtown SA (-2,52 Prozent auf 2,32 EUR) und Salzgitter (-2,19 Prozent auf 47,42 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 697 508 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,494 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at