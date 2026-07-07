Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Beim MDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent höher bei 33 384,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 361,263 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,285 Prozent höher bei 33 386,11 Punkten, nach 33 291,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 33 498,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 33 379,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 32 466,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 733,46 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 30 746,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell KION GROUP (+ 3,97 Prozent auf 45,58 EUR), Nemetschek SE (+ 2,50 Prozent auf 59,40 EUR), Porsche vz (+ 2,47 Prozent auf 48,20 EUR), LANXESS (+ 1,68 Prozent auf 15,71 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,61 Prozent auf 94,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Siltronic (-6,16 Prozent auf 86,10 EUR), JENOPTIK (-5,40 Prozent auf 41,32 EUR), AIXTRON SE (-4,68 Prozent auf 47,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,95 Prozent auf 84,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,44 Prozent auf 168,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 712 178 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,979 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 8,64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at