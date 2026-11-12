Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent auf 31 097,86 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348,061 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 31 122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31 074,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 097,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 216,27 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, notierte der MDAX bei 30 104,33 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 32 335,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 573,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,381 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), TAG Immobilien (+ 2,11 Prozent auf 11,64 EUR), LEG Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 50,50 EUR), Aroundtown SA (+ 1,68 Prozent auf 1,69 EUR) und Talanx (+ 1,53 Prozent auf 132,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,17 Prozent auf 50,35 EUR), AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 33,23 EUR), Siltronic (-3,04 Prozent auf 55,90 EUR), JENOPTIK (-2,36 Prozent auf 37,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 113,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 263 672 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at