HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 16.06.2026 09:28:53

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 32 796,70 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 378,098 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,239 Prozent auf 32 660,43 Punkte an der Kurstafel, nach 32 582,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 799,50 Punkte, das Tagestief hingegen 32 649,86 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 365,17 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 28 951,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 006,05 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,86 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,76 Prozent auf 60,60 EUR), PUMA SE (+ 4,61 Prozent auf 29,30 EUR), RENK (+ 3,30 Prozent auf 46,82 EUR), HENSOLDT (+ 2,51 Prozent auf 73,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,49 Prozent auf 74,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-1,19 Prozent auf 58,30 EUR), Fraport (-0,68 Prozent auf 72,80 EUR), LANXESS (-0,68 Prozent auf 16,02 EUR), K+S (-0,51 Prozent auf 13,58 EUR) und HUGO BOSS (-0,51 Prozent auf 39,29 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 193 319 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,268 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,34 -0,60% Aroundtown SA
Fraport AG 73,00 0,41% Fraport AG
freenet AG 25,32 -0,08% freenet AG
HENSOLDT 72,34 1,74% HENSOLDT
HUGO BOSS AG 38,70 -0,92% HUGO BOSS AG
K+S AG 13,82 2,22% K+S AG
LANXESS AG 16,00 -0,25% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,86 -0,02% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 48,49 0,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 27,97 -1,41% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,70 5,63% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 46,75 3,54% RENK
Salzgitter 56,05 -1,41% Salzgitter
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,00 4,54% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 33,80 -2,31% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 753,52 0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen