HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Kursentwicklung
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16.06.2026 09:28:53
Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester
Am Dienstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 32 796,70 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 378,098 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,239 Prozent auf 32 660,43 Punkte an der Kurstafel, nach 32 582,63 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32 799,50 Punkte, das Tagestief hingegen 32 649,86 Zähler.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 365,17 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 28 951,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 006,05 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,86 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,76 Prozent auf 60,60 EUR), PUMA SE (+ 4,61 Prozent auf 29,30 EUR), RENK (+ 3,30 Prozent auf 46,82 EUR), HENSOLDT (+ 2,51 Prozent auf 73,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,49 Prozent auf 74,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-1,19 Prozent auf 58,30 EUR), Fraport (-0,68 Prozent auf 72,80 EUR), LANXESS (-0,68 Prozent auf 16,02 EUR), K+S (-0,51 Prozent auf 13,58 EUR) und HUGO BOSS (-0,51 Prozent auf 39,29 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 193 319 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,268 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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16.06.26
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16.06.26
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12.06.26
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|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.06.26
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Analysen zu HUGO BOSS AG
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,34
|-0,60%
|Fraport AG
|73,00
|0,41%
|freenet AG
|25,32
|-0,08%
|HENSOLDT
|72,34
|1,74%
|HUGO BOSS AG
|38,70
|-0,92%
|K+S AG
|13,82
|2,22%
|LANXESS AG
|16,00
|-0,25%
|Lufthansa AG
|8,86
|-0,02%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|48,49
|0,75%
|PUMA SE
|27,97
|-1,41%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|64,70
|5,63%
|RENK
|46,75
|3,54%
|Salzgitter
|56,05
|-1,41%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|76,00
|4,54%
|TRATON
|33,80
|-2,31%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 753,52
|0,51%
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