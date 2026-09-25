K+S Aktie

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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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MDAX im Blick 25.09.2026 09:28:38

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

MDAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 30 998,76 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,816 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,695 Prozent höher bei 30 996,43 Punkten, nach 30 782,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 053,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 965,56 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,843 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 267,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 972,64 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 30 034,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,061 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3,19 Prozent auf 53,35 EUR), KION GROUP (+ 2,52 Prozent auf 40,25 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 39,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,11 Prozent auf 70,10 EUR) und Lufthansa (+ 2,06 Prozent auf 7,73 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,28 Prozent auf 12,44 EUR), Nemetschek SE (-1,22 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (-1,19 Prozent auf 34,80 EUR), AUMOVIO (-1,10 Prozent auf 36,00 EUR) und K+S (-1,02 Prozent auf 15,56 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 266 564 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 36,40 0,00% AUMOVIO
freenet AG 23,88 0,93% freenet AG
IONOS 34,52 -1,54% IONOS
K+S AG 15,60 -0,51% K+S AG
KION GROUP AG 39,62 -0,35% KION GROUP AG
LANXESS AG 12,35 -2,91% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,72 0,89% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,45 1,38% Nemetschek SE
Nordex AG 39,64 2,53% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,87 0,47% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,53 2,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 52,50 0,77% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 68,05 -1,73% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,40 4,76% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 031,35 0,81%

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