K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|MDAX im Blick
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25.09.2026 09:28:38
Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 30 998,76 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,816 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,695 Prozent höher bei 30 996,43 Punkten, nach 30 782,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 053,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 965,56 Zählern.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,843 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 267,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 972,64 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 30 034,59 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,061 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3,19 Prozent auf 53,35 EUR), KION GROUP (+ 2,52 Prozent auf 40,25 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 39,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,11 Prozent auf 70,10 EUR) und Lufthansa (+ 2,06 Prozent auf 7,73 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,28 Prozent auf 12,44 EUR), Nemetschek SE (-1,22 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (-1,19 Prozent auf 34,80 EUR), AUMOVIO (-1,10 Prozent auf 36,00 EUR) und K+S (-1,02 Prozent auf 15,56 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 266 564 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu LANXESS AG
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,40
|0,00%
|freenet AG
|23,88
|0,93%
|IONOS
|34,52
|-1,54%
|K+S AG
|15,60
|-0,51%
|KION GROUP AG
|39,62
|-0,35%
|LANXESS AG
|12,35
|-2,91%
|Lufthansa AG
|7,72
|0,89%
|Nemetschek SE
|62,45
|1,38%
|Nordex AG
|39,64
|2,53%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,87
|0,47%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,53
|2,59%
|Salzgitter
|52,50
|0,77%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,05
|-1,73%
|thyssenkrupp AG
|15,40
|4,76%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 031,35
|0,81%
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