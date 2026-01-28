Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Um 09:13 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent höher bei 31 787,72 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 372,673 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,041 Prozent höher bei 31 740,99 Punkten, nach 31 727,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 788,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 676,50 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,021 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 236,96 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Stand von 26 255,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,61 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 30 597,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,98 Prozent auf 100,30 EUR), Bilfinger SE (+ 2,74 Prozent auf 123,90 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), TRATON (+ 2,34 Prozent auf 32,42 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,12 Prozent auf 11,32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen CTS Eventim (-1,92 Prozent auf 71,60 EUR), Delivery Hero (-1,68 Prozent auf 26,33 EUR), AUMOVIO (-1,25 Prozent auf 42,70 EUR), HUGO BOSS (-1,19 Prozent auf 34,17 EUR) und PUMA SE (-1,10 Prozent auf 23,32 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 261 696 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,533 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

