Aufschläge in Frankfurt: mittags Gewinne im DAX

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,53 Prozent fester bei 15 152,11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,497 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,740 Prozent auf 15 033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 14 923,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 179,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 028,03 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, lag der DAX bei 15 247,21 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 16 020,02 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 13 256,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,70 Prozent zu. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 7,03 Prozent auf 8,83 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 6,66 Prozent auf 23,37 EUR), Sartorius vz (+ 5,37 Prozent auf 255,20 EUR), Fresenius SE (+ 5,19 Prozent auf 25,56 EUR) und Infineon (+ 5,15 Prozent auf 29,08 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-2,52 Prozent auf 21,70 EUR), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 274,00 EUR), Hannover Rück (-0,65 Prozent auf 213,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 383,80 EUR) und Allianz (-0,31 Prozent auf 223,55 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 889 758 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 148,248 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Mit 9,14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at