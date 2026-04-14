Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX

Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,02 Prozent fester bei 3 545,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 504,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,666 Prozent höher bei 3 533,12 Punkten, nach 3 509,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 553,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 528,41 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 574,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 769,08 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 14.04.2025, mit 3 388,55 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 12,13 Prozent auf 5,27 EUR), Siltronic (+ 6,87 Prozent auf 63,75 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,17 Prozent auf 15,84 EUR), Sartorius vz (+ 4,89 Prozent auf 227,20 EUR) und TeamViewer (+ 3,82 Prozent auf 4,46 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-4,07 Prozent auf 165,20 EUR), AIXTRON SE (-2,31 Prozent auf 35,90 EUR), Nemetschek SE (-2,18 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 28,71 EUR) und 1&1 (-1,24 Prozent auf 23,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 095 779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 162,734 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at