Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent fester bei 15 967,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 80,106 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,083 Prozent tiefer bei 15 794,65 Punkten in den Handel, nach 15 807,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 060,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 794,65 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 719,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 150,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 271,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 14,98 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 14,23 Prozent auf 118,80 EUR), SMA Solar (+ 13,78 Prozent auf 34,84 EUR), Formycon (+ 4,25 Prozent auf 23,30 EUR), Klöckner (+ 3,48 Prozent auf 5,35 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,44 Prozent auf 87,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen grenke (-2,54 Prozent auf 13,04 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,40 Prozent auf 1,87 EUR), Verve Group (-2,09 Prozent auf 1,64 EUR), Dürr (-1,56 Prozent auf 18,96 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,22 Prozent auf 4,46 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 637 161 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at