Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktuell halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent auf 18 194,19 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,340 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 18 220,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 190,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 247,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 065,46 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Wert von 17 269,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 13 612,56 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 12,94 Prozent auf 24,44 EUR), ATOSS Software (+ 4,48 Prozent auf 121,20 EUR), CANCOM SE (+ 3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Kontron (+ 3,04 Prozent auf 25,10 EUR) und Salzgitter (+ 2,64 Prozent auf 48,22 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-8,71 Prozent auf 32,92 EUR), Alzchem Group (-4,64 Prozent auf 160,40 EUR), Douglas (-2,82 Prozent auf 11,70 EUR), Ottobock (-2,82 Prozent auf 68,95 EUR) und DEUTZ (-2,66 Prozent auf 10,25 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 861 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 8,646 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

