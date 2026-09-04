KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

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SDAX aktuell 04.09.2026 15:58:44

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind

Der SDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent stärker bei 18 677,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93,235 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,394 Prozent höher bei 18 670,35 Punkten in den Handel, nach 18 597,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 739,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 655,84 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der SDAX noch bei 18 639,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 759,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 461,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,62 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5,94 Prozent auf 31,38 EUR), pbb (+ 5,59 Prozent auf 3,48 EUR), HelloFresh (+ 4,65 Prozent auf 2,77 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,77 Prozent auf 59,25 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,46 Prozent auf 13,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 31,16 EUR), EVOTEC SE (-2,44 Prozent auf 3,19 EUR), GFT SE (-2,08 Prozent auf 25,85 EUR), Ströer SE (-1,26 Prozent auf 37,70 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-1,14 Prozent auf 43,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 702 403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,50 0,64% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,40 -1,63% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 3,23 -0,74% EVOTEC SE
GFT SE 25,90 -2,45% GFT SE
HelloFresh 2,79 5,77% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 43,25 -1,14% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 0,78% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,25 1,92% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,30 0,00% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 3,53% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 31,10 5,28% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 59,25 3,95% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Ströer SE & Co. KGaA 37,46 -1,21% Ströer SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 734,04 0,74%

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