Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent fester bei 18 271,34 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,633 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,359 Prozent stärker bei 18 132,76 Punkten, nach 18 067,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 119,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 366,09 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,705 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 18 182,00 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 18 179,57 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 14.10.2025, mit 16 998,90 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 9,85 Prozent auf 171,80 EUR), EVOTEC SE (+ 9,00 Prozent auf 2,66 EUR), MBB SE (+ 3,83 Prozent auf 184,20 EUR), HelloFresh (+ 3,76 Prozent auf 2,92 EUR) und Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil PNE (-18,03 Prozent auf 5,82 EUR), Energiekontor (-2,69 Prozent auf 23,50 EUR), Südzucker (-1,77 Prozent auf 12,22 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,50 Prozent auf 13,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,38 Prozent auf 57,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 433 547 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,991 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,55 zu Buche schlagen. Im Index weist die Grand City Properties-Aktie mit 8,68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at