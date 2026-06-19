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Index-Bewegung 19.06.2026 09:29:48

Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,68 Prozent fester bei 18 498,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 89,741 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 18 423,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 498,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 423,35 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,528 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 254,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 377,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 461,52 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,59 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,06 Prozent auf 112,00 EUR), Springer Nature (+ 2,45 Prozent auf 19,20 EUR), tonies (+ 2,40 Prozent auf 12,80 EUR), Mutares (+ 2,30 Prozent auf 28,95 EUR) und HORNBACH (+ 2,19 Prozent auf 79,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Deutsche Euroshop (-6,20 Prozent auf 18,76 EUR), STO SE (-4,28 Prozent auf 96,10 EUR), PNE (-1,48 Prozent auf 10,62 EUR), Einhell Germany vz (-1,39 Prozent auf 71,10 EUR) und pbb (-1,22 Prozent auf 3,56 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die tonies-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 30 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,989 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 20,90 -4,13% 1&1 AG
Deutsche Euroshop AG 18,68 -5,66% Deutsche Euroshop AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 70,60 -1,67% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Grand City Properties S.A. 9,13 -0,76% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,46 -0,56% HAMBORNER REIT
HORNBACH Holding 79,30 1,80% HORNBACH Holding
Mutares 29,40 3,52% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,50 -1,91% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PNE AG 11,20 5,07% PNE AG
Springer Nature 18,70 0,11% Springer Nature
STO SE & Co. KGaA 99,20 -0,60% STO SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 111,50 8,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
tonies 12,92 3,19% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 511,25 0,75%

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