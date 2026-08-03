Aufschläge in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Für den SDAX ging es am Montag aufwärts.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,23 Prozent stärker bei 18 527,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,865 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,864 Prozent fester bei 18 460,90 Punkten, nach 18 302,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18 568,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 438,05 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.07.2026, einen Stand von 18 539,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX auf 17 911,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 17 051,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19 325,96 Punkte. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 6,37 EUR), Stabilus SE (+ 4,31 Prozent auf 15,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,78 EUR), GFT SE (+ 4,17 Prozent auf 23,75 EUR) und ATOSS Software (+ 3,92 Prozent auf 87,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Kontron (-4,92 Prozent auf 21,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,46 Prozent auf 27,40 EUR), 1&1 (-1,32 Prozent auf 19,50 EUR), Vincorion (-1,29 Prozent auf 18,34 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 52,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 916 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at