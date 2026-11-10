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Marktbericht 10.11.2026 09:28:32

Aufschläge in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,27 Prozent höher bei 18 212,21 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,369 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,586 Prozent auf 18 089,10 Punkte an der Kurstafel, nach 17 983,74 Punkten am Vortag.

Bei 18 212,21 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 089,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 098,20 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 18 540,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der SDAX bei 15 982,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,94 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 4,84 Prozent auf 87,65 EUR), Stabilus SE (+ 4,13 Prozent auf 15,62 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,06 Prozent auf 9,44 EUR), OHB SE (+ 2,95 Prozent auf 209,50 EUR) und Basler (+ 2,82 Prozent auf 25,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Medios (-1,75 Prozent auf 11,20 EUR), HUGO BOSS (-0,65 Prozent auf 38,24 EUR), GFT SE (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR), secunet Security Networks (-0,22 Prozent auf 229,50 EUR) und Dermapharm (-0,13 Prozent auf 38,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 73 872 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,171 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,35 0,21% 1&1 AG
Basler AG 24,60 -1,80% Basler AG
Dermapharm Holding SE 38,35 0,26% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 3,11 -1,08% EVOTEC SE
GFT SE 27,55 -0,18% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,09 1,49% HAMBORNER REIT
HUGO BOSS AG 38,40 -0,13% HUGO BOSS AG
Hypoport SE 94,50 12,17% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,89% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 8,86 -3,70% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,92 -3,87% Medios AG
Mutares 27,85 0,00% Mutares
OHB SE 209,00 0,48% OHB SE
secunet Security Networks AG 228,50 -0,87% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 15,44 2,80% Stabilus SE

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