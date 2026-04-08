EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|SDAX-Performance im Blick
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08.04.2026 09:29:32
Aufschläge in Frankfurt: SDAX hebt zum Start ab
Um 09:12 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 3,69 Prozent auf 17 144,35 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,073 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 2,19 Prozent fester bei 16 895,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 533,73 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17 144,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 895,41 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der SDAX bei 17 232,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 910,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bewegte sich der SDAX bei 14 351,63 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,22 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Die Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 9,62 Prozent auf 79,20 EUR), Siltronic (+ 7,50 Prozent auf 58,80 EUR), JOST Werke (+ 7,37 Prozent auf 53,20 EUR), pbb (+ 7,33 Prozent auf 3,22 EUR) und Dürr (+ 7,14 Prozent auf 20,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-13,38 Prozent auf 38,18 EUR), Mutares (-3,07 Prozent auf 26,80 EUR), Südzucker (-0,97 Prozent auf 12,24 EUR), Alzchem Group (-0,89 Prozent auf 177,40 EUR) und SMA Solar (-0,87 Prozent auf 45,46 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 209 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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