Vossloh Aktie

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WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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Index im Blick 17.09.2026 15:58:51

Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,63 Prozent höher bei 18 280,51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,489 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 18 228,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 323,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 188,05 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,340 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 486,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 475,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 702,01 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,83 Prozent auf 59,85 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,82 Prozent auf 61,80 EUR), Basler (+ 4,22 Prozent auf 22,25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,15 Prozent auf 12,55 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil NORMA Group SE (-3,39 Prozent auf 17,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,94 Prozent auf 66,00 EUR), Vossloh (-2,52 Prozent auf 56,05 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 29,58 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 391 844 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,185 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,45 -0,85% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 61,80 0,32% ASTA Energy Solutions
Basler AG 22,50 2,51% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,64 2,14% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 3,09 7,23% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 65,60 -0,91% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,21 0,12% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,20 -0,52% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,50 2,88% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,95 0,39% Mutares
NORMA Group SE 17,56 3,54% NORMA Group SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 61,90 3,95% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,46 0,93% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vossloh AG 54,95 -0,72% Vossloh AG
Wacker Neuson SE 24,80 0,20% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 332,36 0,58%

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