Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert am Freitagmittag

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 12:08 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1,36 Prozent auf 18 272,02 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,012 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,29 Prozent höher bei 18 259,10 Punkten in den Handel, nach 18 027,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 308,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 191,06 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,073 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Stand von 18 097,33 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 12.03.2026, mit 17 021,46 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.06.2025, einen Wert von 16 907,02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 9,90 Prozent auf 82,15 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,22 Prozent auf 64,85 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 5,21 Prozent auf 52,50 EUR), Vossloh (+ 3,87 Prozent auf 65,70 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,51 Prozent auf 7,97 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,59 Prozent auf 30,92 EUR), SMA Solar (-1,67 Prozent auf 47,18 EUR), Springer Nature (-0,64 Prozent auf 18,58 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR) und NORMA Group SE (-0,47 Prozent auf 16,82 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 072 943 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,316 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,47 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at