Aufschläge in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu

Für den SDAX ging es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,04 Prozent stärker bei 18 371,81 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,095 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,639 Prozent auf 18 299,04 Punkte an der Kurstafel, nach 18 182,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 213,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 546,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 16 724,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 893,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 210,32 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,85 Prozent zu. Bei 18 546,02 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 6,92 Prozent auf 54,10 EUR), TeamViewer (+ 5,66 Prozent auf 5,42 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,10 Prozent auf 18,14 EUR), Dürr (+ 4,64 Prozent auf 22,55 EUR) und NORMA Group SE (+ 4,64 Prozent auf 15,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,37 Prozent auf 36,48 EUR), SMA Solar (-4,61 Prozent auf 57,90 EUR), Südzucker (-3,83 Prozent auf 12,04 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 37,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,52 Prozent auf 186,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 2 421 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at