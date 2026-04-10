Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind

Der SDAX befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 1,29 Prozent fester bei 17 253,48 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 87,453 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,172 Prozent höher bei 17 062,89 Punkten, nach 17 033,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 062,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 406,51 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 3,11 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, notierte der SDAX bei 17 316,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 18 118,57 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Wert von 14 304,62 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,589 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 6,90 Prozent auf 33,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,82 Prozent auf 60,95 EUR), Hypoport SE (+ 5,48) Prozent auf 80,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,57 Prozent auf 174,00 EUR) und NORMA Group SE (+ 4,05 Prozent auf 15,42 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Alzchem Group (-3,88 Prozent auf 173,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,02 Prozent auf 37,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,79 Prozent auf 1,38 EUR), SMA Solar (-1,51 Prozent auf 47,04 EUR) und TeamViewer (-1,45 Prozent auf 4,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 288 280 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,307 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at