Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt im Plus

Am Montag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,13 Prozent fester bei 17 378,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 93,051 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,473 Prozent höher bei 17 437,81 Punkten in den Montagshandel, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 370,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 539,11 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 905,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 365,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der SDAX auf 13 815,52 Punkte taxiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 54,05 EUR), SMA Solar (+ 5,20 Prozent auf 37,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,31 Prozent auf 42,60 EUR), 1&1 (+ 3,61 Prozent auf 25,80 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,73 Prozent auf 188,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Energiekontor (-4,90 Prozent auf 35,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,51 Prozent auf 1,98 EUR), HelloFresh (-3,41 Prozent auf 5,72 EUR), Verve Group (-2,99 Prozent auf 1,76 EUR) und Douglas (-2,44 Prozent auf 12,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 448 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at