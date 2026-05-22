Aufschläge in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Am Freitag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,62 Prozent auf 18 619,06 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,415 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,821 Prozent fester bei 18 655,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 503,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 739,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 595,20 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 041,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 023,92 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 22.05.2025, mit 16 423,28 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 739,70 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 3,32 Prozent auf 23,35 EUR), GFT SE (+ 3,24 Prozent auf 22,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 187,40 EUR), SMA Solar (+ 2,32 Prozent auf 66,05 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,20 Prozent auf 204,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SAF-HOLLAND SE (-2,61 Prozent auf 18,68 EUR), pbb (-1,95 Prozent auf 3,52 EUR), Hypoport SE (-1,84 Prozent auf 80,15 EUR), Wüstenrot Württembergische (-1,62 Prozent auf 14,54 EUR) und Stabilus SE (-1,45 Prozent auf 17,72 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 523 994 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,980 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at